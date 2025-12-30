Размер шрифта
В Минобороны РФ рассказали об уничтоженных за вечер беспилотниках

Минобороны РФ: над российскими регионами уничтожено 109 украинских БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

За вечер над российскими регионами средства противовоздушной обороны сбили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 16:00 до 20:00 мск.

Из них 80 уничтожили в Брянской области, 10 — в Калужской области, восемь дронов в Московском регионе, в том числе три БПЛА летевших на Москву, семь — в Курской области, два — в Воронежской области, а также по одному над территориями Белгородской и Смоленской областей.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской областью и Краснодарским краем.

Также в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России (ВС РФ) за сутки перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.

