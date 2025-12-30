Мостовой поделился любимым новогодним блюдом

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает любимым новогодним блюдом оливье, приготовленный мамой.

«Любимое новогоднее блюдо для меня — это салат оливье, приготовленный мамой. Я много лет жил в Европе, пробовал много разных видов оливье и могу с уверенностью сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!» — сказал экс-футболист.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в РФС оценили шансы получить уайлд-кард на ЧМ-2026.