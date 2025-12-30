Выжившая в «новом перевале Дятлова» о спасении: «Когда тебе 17, ноги ведут вперед»

Единственная выжившая из туристической группы Людмилы Коровиной (на фото) Валентина Уточенко рассказала о событиях, которые происходили с участниками экспедиции перед их кончиной. Интервью с женщиной вышло на YouTube-канале блогера Димы Масленникова в рамках его расследования трагедии на хребте Хамар-Дабан в 1993 году.

Пережитое Уточенко сравнила с фильмом ужасов.

«Началось будто сумасшествие у всех: кто-то убегал, кто-то бился головой о камни. До последнего мы пытались вместе спуститься вниз, как сказала нам Коровина, но уже не получилось. <…> Все было как в фильме ужасов — неадекватная реакция людей. Что произошло в этот промежуток времени, я не знаю, но это было очень страшно», — рассказала Уточенко в интервью Масленникову на YouTube.

Юная Валентина пыталась увести остальных участников тургруппы с собой, однако, по словам женщины, они вырывались. Тогда девушка ушла одна подальше от лагеря — спустилась в ущелье к дереву и укрылась тентом. Позже она вернулась в лагерь и начала спускаться к реке, где ее и нашли спасатели.

«Я увидела электростолбы и пошла по линиям электропередачи. <…> Как шла — не помню. <…> Там, на спуске, была избушка охотников или рыбаков, где я переночевала, а потом спустилась ниже. <…> Жить хочется. Когда тебе 17 лет, тебя ноги ведут вперед — к людям. Если бежит река, значит, внизу есть населенные пункты. Исходя из этого, я и пошла дальше», — продолжила женщина.

По итогам беседы с Уточенко и всего расследования Масленников пришел к выводу, что трагедия в Бурятии и знаменитая трагедия на перевале Дятлова в 1959 году произошли по одной и той же причине.

«Группа из девяти туристов встала на ночевку на перевале горы. Они готовились к ужину, и неожиданно на палатку сошла «снежная доска». В ужасе туристы пытаются выбраться наружу, ничего не видно — вокруг сильная метель. При температуре −30 °C они впадают в состояние паники, схожее с тем, что произошло с группой Коровиной. В этом состоянии принимаются неправильные решения, которые приводят к фатальным последствиям», — рассуждает блогер.

Расследование Масленникова стало продолжением выпуска о перевале Дятлова и было задумано для сравнения двух трагедий.

