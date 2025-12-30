В МИД России призвали «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

Агрессивные заявления о возможности нанесения новых ударов по территории Ирана вызывают тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает сайт ведомства.

«Призываем «горячие головы» осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что призывы к силовому решению вопросов иранской ядерной программы могут привести к серьезной катастрофе.

Накануне президент США Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Иран ждут серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы. По его словам, Тегеран, возможно, отстраивает новые объекты для восстановления ракетной программы, отличные от тех, по которым США нанесли удары в июне.

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.