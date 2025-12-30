Ученые предупредили об опасности раннего приучения ребенка к смартфону

Дети, которые в первые два года жизни проводили много времени перед экранами, к подростковому возрасту чаще сталкиваются с повышенной тревожностью и принимают решения медленнее, чем их сверстники. К таким выводам пришли ученые из Института развития и потенциала человека A*STAR и Медицинской школы Национального университета Сингапура, проанализировав данные долгосрочного исследования GUSTO. Работа опубликована в журнале EBioMedicine.

Исследование охватило данные 168 детей, за развитием которых наблюдали более десяти лет. Участникам проводили МРТ головного мозга в возрасте 4,5, 6 и 7,5 года, что позволило отследить изменения в структуре и работе нейронных сетей в динамике. Такой подход впервые позволил связать экранное время в младенчестве с биологическими изменениями мозга и психическим состоянием в подростковом возрасте.

Как показал анализ, у детей с высоким уровнем экранного времени до двух лет наблюдалось ускоренное созревание нейронных сетей, отвечающих за зрительную обработку информации и когнитивный контроль. По мнению авторов, это связано с интенсивной сенсорной стимуляцией, которую дают экраны. При этом аналогичной связи для экранного времени в возрасте трех–четырех лет выявлено не было, что указывает на особую уязвимость именно раннего периода развития.

«Ускоренное созревание возникает, когда определенные сети мозга развиваются слишком быстро, часто в ответ на сильные внешние стимулы. В норме специализация происходит постепенно, но при высоком экранном воздействии сети, отвечающие за зрение и мышление, формируются раньше, чем успевают выстроиться эффективные связи, необходимые для гибкого мышления», — пояснила первый автор работы Хуан Пэй.

Такая преждевременная специализация имела отдаленные последствия. В возрасте 8,5 года дети с измененными нейронными сетями медленнее справлялись с заданиями на принятие решений, а к 13 годам чаще сообщали о симптомах тревожности. По словам исследователей, это указывает на возможную цепочку эффектов — от экранного воздействия в младенчестве до особенностей поведения в подростковом возрасте.

В то же время ученые обнаружили фактор, способный смягчить негативное влияние экранов. В сопутствующем исследовании показано, что регулярное чтение родителей детям снижает выраженность изменений в мозге, связанных с ранним экранным временем. Совместное чтение, по мнению авторов, обеспечивает интерактивный и эмоционально насыщенный опыт, которого лишено пассивное потребление контента.

«Наша работа дает биологическое объяснение тому, почему так важно ограничивать экранное время в первые два года жизни. Одновременно она показывает, что активное участие родителей — например, совместное чтение — может существенно изменить траекторию развития», — отметила руководитель исследования Тан Ай Пэн.

