Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы

Найдено тело седьмого погибшего при пожаре на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам источника, тело погибшего сильно обгорело, поэтому пока нельзя установить пол и личность человека.

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Отмечается, что возгорание произошло в ночь на четвертое февраля в жилом доме на Никитском бульваре.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве.