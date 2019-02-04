Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в центре Москвы
Найдено тело седьмого погибшего при пожаре на Никитском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По словам источника, тело погибшего сильно обгорело, поэтому пока нельзя установить пол и личность человека.
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Отмечается, что возгорание произошло в ночь на четвертое февраля в жилом доме на Никитском бульваре.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве.