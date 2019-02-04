СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве
Старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова проинформировала о возбуждении уголовного дела после того, как в центре столицы четыре человека погибли из-за пожара. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России из-за причинения смерти по неосторожности.
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Уточняется, что возгорание произошло в ночь на 4 февраля в жилом доме на Никитском бульваре.
«После полной локализации огня следователи приступят к осмотру места происшествия», — говорится в заявлении.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Никитском бульваре открыли движение автомобилей после пожара.