Япония будет добиваться возвращения задержанного Россией судна

<img src="">

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио будет добиваться скорейшего возвращения задержанного российскими пограничниками японского рыболовного судна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Токио будет добиваться от Москвы скорейшего возвращения членов экипажа и судна.

Реклама

Он также добавил, что речь идет о рыболовном корабле «Нисиномару-68».

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали японское судно.