В Челябинской области произошел взрыв газа

Хлопок газовоздушной смеси произошел в гаражном кооперативе в городе Трехгорный Челябинской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Сегодня вечером поступило сообщение о происшествии в гаражно-строительном кооперативе №7 города Трехгорный Челябинской области. Одними из первых на место прибыли подразделения специального управления ФПС №10 МЧС России. Было установлено, что произошло обрушение плит перекрытия двух гаражей, еще два гаража повреждены частично. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.

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В результате происшествия в медицинское учреждение был госпитализирован один человек (мужчина 1955 года рождения).

Причины произошедшего уточняются.