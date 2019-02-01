В Волгограде поступают сообщения о массовом «минировании»

Волгоградская полиция второй день подряд получает сообщения о массовом «минировании» образовательных и государственных учреждений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным источника, утром 1 февраля в правоохранительные органы поступили анонимные сигналы о «минировании» администраций Кировского, Ворошиловского, Советского и Краснооктябрьского районов. В четверг, 31 января, полиция зафиксировала более 30 таких сообщений.

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В Волгограде чаще всего «минировали» школы, больницы, торговые центры, а также здания администрации. По словам властей Волгоградской области, все сообщения оказались ложными.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пять раз «минировавшего» школу подростка в Новой Москве.