Появились кадры крупного пожара в кизлярском ТЦ
В сети появилось видео пожара в торговом центре «Планета Люкс» в дагестанском городе Кизляр, произошедшего утром 1 февраля. Кадры пожара опубликовали «Махачкалинские известия».
На записи видно, что огнем охвачено все здание трехэтажного торгового центра. Как отмечалось ранее, площадь пожара в кизлярском ТЦ составила восемь тысяч квадратных метров.
Расположенный в центре ТЦ «Планета Люкс» загорелся утром 1 февраля. Позднее в мэрии Кизляра уточнили, что сгорел еще один расположенный рядом торговый центр «Союз», также огонь повредил соседние постройки.