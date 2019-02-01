В Кизляре сгорели два ТЦ, повреждены соседние постройки

В дагестанском городе Кизляр сгорели два торговых центра, повреждены близлежащие торговые постройки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Ранее сообщалось об одном пожаре в торговом центре «Планета люкс» в Кизляре.

По уточненным данным, сгорели два трехэтажных ТЦ — «Планета люкс» и «Союз». Также пожар повредил несколько соседних магазинов.

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Отмечается, что из-за происшествия на дорогах появились пробки, однако городской общественный транспорт и расположенная рядом автостанция работают в обычном режиме.

«На месте стянуты все правоохранительные и экстренные службы, здесь же прокурор города», — добавили в мэрии.

Ранее стала известна возможная причина пожара в ТЦ в Кизляре.