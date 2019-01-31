В Госдуме отреагировали на решение ЕСПЧ о России и Грузии

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не должна признавать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), по которому она обязана выплатить гражданам Грузии €10 млн компенсации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что Россия не участвует в заседаниях Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) и не выбирала судей.

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«Мы не должны признавать решения европейских судебных инстанций», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла Грузии в ЕСПЧ и заплатит €10 млн. Речь идет об иске 2006 года о коллективном выдворении грузин из России. В российском Минюсте заявили, что ЕСПЧ снизил сумму компенсации с €70 до 10 млн, а число пострадавших с 4634 до 1,5 тысяч.