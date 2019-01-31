Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержали и отменили 48 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно данным на 00.22, во Внуково задержано 12 рейсов и отменено шесть, в Домодедово задержали два рейса и отменили 15, в Шереметьево задерживается вылет 13 рейсов.

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Из аэропорта Жуковский самолеты отправляются согласно расписанию.

В понедельник, 28 января, поступала информация об отмене и задержках 60 рейсов в аэропортах Москвы. С субботы, 26 января, в столице идут сильные снегопады.