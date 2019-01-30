Путин дал совет россиянам, как не болеть

Президент России Владимир Путин дал совет россиянам, чтобы меньше болеть, передает корреспондент «Газеты.Ru» со встречи с членами правительства.

На заседании был представлен доклад о заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Для того, что бы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом», — сказал Путин.

Ранее в Екатеринбурге и Кургане из-за роста числа жителей, заболевших ОРВИ и гриппом, все общеобразовательные школы и муниципальные организации допобразования были закрыты на карантин.