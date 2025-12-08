На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: украинские СМИ снова пытаются выдать элементы ракет Patriot за российские

ТАСС: украинские СМИ вновь выдали элементы ракеты Patriot за российские
Украинские СМИ в очередной раз распространяют фейковую информацию, выдавая поражающие элементы американских зенитных ракет Patriot за российские. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, украинские пропагандисты опубликовали фото элементов систем ПВО, утверждая, что Россия снаряжает ими ударные беспилотники. Однако даже в комментариях специалисты опровергли эти доводы.

«Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА», — сказал собеседник.

В ноябре МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киеве. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала.

Источники ТАСС и РИА Новости утверждают, что на дипведомство рухнули фрагменты ракеты ПВО, выпущенной ВСУ. Депутат Рады Александр Федиенко 14 ноября опубликовал фотографию крупного обломка ракеты ЗРК Patriot на пешеходной дорожке и заявил, что «такая зенитная ракета может упасть где угодно».

Ранее украинцы раскритиковали военных ВСУ за фейковое видео из Красноармейска.

Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
