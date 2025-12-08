Лавров обсудит прикаспийское сотрудничество в межведомственной комиссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 8 декабря, поучаствует в заседании межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает «Интерфакс».

«8 декабря под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Викторовича Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству», — сказала она.

По словам Захаровой, участники встречи рассмотрят актуальные вопросы этого сотрудничества, в том числе связанные с подготовкой к седьмому Каспийскому саммиту.

Также она заявила, что Лавров выступит в рамках правительственного часа на пленарном заседании Совета Федерации. На встрече обсудят следующую тему: «об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации», уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что правительству России поручено найти варианты, как бороться с обмелением Каспийского моря.

Ранее Россия предложила трем странам провести совместное учение ВМС на Каспии.