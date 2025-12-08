На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о резком увеличении случаев гепатита А в Чехии

Tagesschau: в Чехии зафиксирован резкий рост заболеваемости гепатитом А
Global Look Press

В Чехии в 2025 году зафиксирован резкий рост заболеваемости гепатитом А, от которого пострадали уже свыше 30 человек. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«В этом году в Чехии зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А — в 20 раз больше, чем в 2024 году», — сказано в публикации.

В ней уточняется, что из-за заболевания не выжили 32 человека, в основном пожилые мужчины.

Также в материале отмечается, что вспышка инфекции началась весной в среде бездомных и людей с зависимостями, однако впоследствии распространилась на все население республики.

4 декабря издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что Роспотребнадзор на фоне вспышки в Чехии желтухи начал всех прибывающих из этой страны россиян тестировать на гепатит. В сообщении говорится, что риски завоза желтухи из стран Евросоюза есть, но они минимальны. Сейчас ведомство принимает противоэпидемиологические меры на границе и в России.

Ранее врач назвал симптомы, которые помогут распознать гепатит А.

