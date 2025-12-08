На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Саратова и Энгельса вторую ночь подряд слышат взрывы

SHOT: в Саратове и Энгельсе произошли взрывы на фоне атаки беспилотников
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Над Саратовом и Энгельсом слышны взрывы, передает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что в небе раздалось около пяти взрывов. По предварительной информации, Саратовскую область атаковали беспилотники. Против них работают средства ПВО (противовоздушной обороны).

В ночь на 8 декабря Волгоградская область тоже подверглась налету дронов. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на улице Лодыгина у домов 12 и 13. Никто не пострадал, но власти подготовили для жителей пункты временного размещения.

Прошлой ночью над Саратовом и Энгельсом тоже раздавались взрывы. Жители насчитали пять-семь хлопков, от которых «задрожали стены» в центральной и северной части. Они утверждали, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волги, а в городе включена сирена воздушной опасности.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

