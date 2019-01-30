Глава Белгорода извинился за данный пенсионеру совет о слуховом аппарате

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун принес извинения после того, как посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время заседания седьмой сессии городского совета присутствовавший в зале пожилой мужчина сказал, что Галдуна не слышно. В ответ чиновник заметил, что нужно брать слуховой аппарат.

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По словам чиновника, его грубый ответ был непростительной ошибкой.

«Дело в том, что в течение сессии эти реплики звучали неоднократно, и я не видел, что автором этого высказывания был пенсионер», — объяснил Галдун.

Он добавил, что это не снимает с него ответственности за произошедшее.

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