Daily Telegraph: в КНДР напомнили о казни за просмотр южнокорейского ТВ

Северокорейские власти провели лекции в южной провинции Хванхэ, расположенной недалеко от границы с Южной Кореей, с просьбой воздержаться от просмотра южнокорейских телепрограмм, пишет британская газета Daily Telegraph cо ссылкой на радио «Свободная Азия».

Чиновники потребовали воздержаться от просмотра «декадентских видеоматериалов капитализма». Источник сообщил корейской службе издания, что сотрудники полиции начали проводить лекции в Хванхэ в 2019 году, говорится в материале.

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«В недавней лекции они сказали нам, что знают, что все больше людей могут изменять частоты [своих телевизоров] для просмотра южнокорейских телепрограмм», — сказал источник.

По словам источника, граждан провинции предупредили, что независимо от статуса людей, которых поймают за этим нарушением, может ожидать казнь в виде расстрела.

Таким образом, недавняя оттепель между Северной и Южной Кореей подбодрила северокорейцев вблизи границы пойти на риск и тайно смотреть запрещенные телевизионные шоу, пишет издание. Власти обращают внимание именно на эту провинцию из-за ее близкого расположения к демилитаризованной зоне КНДР и Южной Кореи.

«Они считают, что люди, проживающие в приграничных регионах, с большей вероятностью превратятся в оппозиционную силу, представляющую угрозу для системы», — сказал источник.

Газета не смогла подтвердить информацию со стороны своих источников.