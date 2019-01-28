Число погибших на протестах в Венесуэле выросло до 35 человек

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В результате протестов в Венесуэле погибли 35 человек, сообщается в твиттере Венесуэльской обсерватории социальных конфликтов.

В публикации подчеркивается, что смерть 35 человек «подтверждена». Отмечается, что они погибли в десяти штатах Венесуэлы. Наибольшее количество жертв, десять человек, в организации насчитали в центральном районе страны. Также сообщается, что восемь человек погибли в штате Боливар.

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Венесуэльские власти не подтверждают информацию о погибших во время протестов.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым митингам по всему миру.