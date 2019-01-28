В аэропорту Екатеринбурга грузовик наехал на самолет

Представитель Уральского следственного управления на транспорте СК России заявил, что в аэропорту Екатеринбурга служебный грузовой автомобиль совершил наезд на самолет Boeing-737-800. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя, инцидент произошел в воскресенье, 27 января, в 5.50 по местному времени (3.50 мск).

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«На стоянке самолетов произошел наезд грузового автомобиля, который развозит продукты питания в самолет, на Boeing-737», — рассказал представитель СК.

Он добавил, что в результате наезда самолет получил повреждения фюзеляжа.

По факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Италии вертолет столкнулся с самолетом.