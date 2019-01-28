В Саратове выяснили, кто отправил учителей на уборку снега в морозы

Саратовские власти устроили проверку в школе № 95 после случая, когда учителей заставили убирать снег в сильные морозы, и выяснили, что руководство школы и районные чиновники самовольно провели этот субботник. Об этом сообщили в городской мэрии.

После проверки была уволена начальница отдела образования Октябрьского района, а также наказаны в виде выговора руководитель уволенной чиновницы и директор школы №95 в Саратове, где учителя убирали снег.

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«Ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые…поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам», — заявил глава муниципального образования Саратова Михаил Исаев.

Ранее сообщалось, что саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки.