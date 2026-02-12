Зеленский оценил идею Макрона восстановить контакты с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что с Россией нужно не выстраивать диалог, а оказывать на нее давление. Об этом сообщает УНИАН.

Во время общения с журналистами глава государства ответил на вопрос о том, как относится к идее Макрона о возобновлении контактов Европы и России.

«В принципе, мы договорились более предметно об этом поговорить в Мюнхене [на Мюнхенской конференции по безопасности]. Я говорил, что, на мой взгляд, с россиянами нужно строить не просто диалог, а давление. Иметь аргументы в руках для того, чтобы давить на россиян. Иначе они просто будут относиться к Европе без уважения. И мне кажется, что они от этого получают удовольствие», — сказал Зеленский.

До этого президент Франции Эммаунэль Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее глава МИД Эстонии посоветовал Европе перестать ныть.