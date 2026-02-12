США сообщили свое решение по выводу войск из Европы

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не планирует масштабного сокращения американского военного контингента в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в семи европейских странах.

В издании рассказали об опасениях европейцев из-за того, что Трамп может отозвать десятки тысяч военнослужащих из Европы, чтобы стимулировать союзников увеличивать расходы на оборону, а также перебросить военные ресурсы в Западное полушарие. Однако в Вашингтоне отвергли эти планы, отметив, что вывод войск из Европы будет ограниченным. Подобную позицию США подтвердили чиновники Пентагона и НАТО.

Первые слухи о том, что США хотят сократить свое военное присутствие в Европе стали появляться в феврале прошлого года. Тогда подобный исход событий допустил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. По его мнению, вывод некоторых из ста тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за «некоторых обязательств», которые США имеют в Тихом океане. Драгоне призвал европейских военных готовится закрывать образовавшуюся в обороне брешь.

Ранее сообщалось, что в Европе могут создать свой военный альянс без США.