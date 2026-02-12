«Это печально»: звездный игрок НХЛ об отсутствии сборной России на Олимпиаде

Хоккеист Панарин заявил, что почти все хотели бы сыграть против России

Нападающий «Кингз» Артемий Панарин заявил, что почти все хоккеисты хотели бы сыграть против России на Олимпиаде, передает Hooked On Hockey.

«Думаю, примерно 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России. Они ни о чем другом не думают, кроме игры в хоккей», — сказал Панарин.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Министр спорта России назвал редким негодяем главу IIHF.