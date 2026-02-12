Россиянам напомнили о положенных доплатах к пенсии при наличии иждивенцев

Россияне могут получать дополнительные выплаты к страховой пенсии по старости при наличии иждивенцев в размере до почти 9,6 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, страховая пенсия в настоящее время рассчитывается достаточно просто: сумма двух слагаемых. Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе – произведением числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного. В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты – 9584,69 рубля, уточнил экономист. Если допустим гражданин набрал 150 ИПК, то размер его страховой пенсии составит 33098,69 рубля, сказал эксперт.

«Дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной третьей размера фиксированной выплаты, устанавливается лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Например, к ним относятся дети, не достигшие возраста 18 лет. Соответственно, размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трех иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трех – 9584,70 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, допустим, что размер страховой пенсии по старости у гражданина составляет 27 тыс. рублей. Тогда с учетом данных доплат за иждивенцев она будет равна 30194,90 рубля (при одном иждивенце), 33389,80 рубля (при двух иждивенцах), 36584,7 рубля (при трех иждивенцах), подчеркнул экономист.

Он добавил, что если гражданину назначена, например, увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летия, то тогда выплачивается одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев. Сейчас при достижении 80-летия фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно еще 9584,69 рубля) и дополнительно в нее включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля, сказал Балынин. В таком примере тогда с учетом всех увеличений и доплат страховая пенсия по старости у гражданина составит при одном иждивенце 41193,45 рубля, при двух – 44388,35 рубля, при трех – 47583,25 рубля, заключил экономист.

По данным Социального фонда РФ, в декабре 2025 года средний размер пенсионных выплат составил 23,5 тыс. рублей.

