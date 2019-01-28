«Би-би-си»: из Венесуэлы бегут тысячи людей на фоне кризиса власти
Тысячи жителей Венесуэлы на фоне политического кризиса вынуждены покинуть страну, многие из них бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу, передает «Би-би-си».
Некоторые из проживающих в Венесуэле пересекают границу с Колумбией незаконно, без каких-либо выездных документов и паспортов на руках, говорится в материале.
Люди покидают страну не только на фоне глубочайшего политического кризиса, но и гуманитарного, говорится в материале.
«Мне пришлось оставить мать и семью. Ситуация ужасная. Все это только для того, чтобы найти еды и идти дальше, потому что ничего в Венесуэле нет», — рассказывает девушка, решившая покинуть Венесуэлу.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро.