«Би-би-си»: из Венесуэлы бегут тысячи людей на фоне кризиса власти

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Тысячи жителей Венесуэлы на фоне политического кризиса вынуждены покинуть страну, многие из них бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу, передает «Би-би-си».

Некоторые из проживающих в Венесуэле пересекают границу с Колумбией незаконно, без каких-либо выездных документов и паспортов на руках, говорится в материале.

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Люди покидают страну не только на фоне глубочайшего политического кризиса, но и гуманитарного, говорится в материале.

«Мне пришлось оставить мать и семью. Ситуация ужасная. Все это только для того, чтобы найти еды и идти дальше, потому что ничего в Венесуэле нет», — рассказывает девушка, решившая покинуть Венесуэлу.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро.