В Париже началось первое движение «красных платков»
В Париже на манифестацию вышли участники движения «красные платки», чтобы выступить за восстановление мира и порядка в стране, передает РИА «Новости».
Участники собрались на площади Нации и начали выкрикивать лозунги в поддержку мира. На них надеты красные вещи.
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«Нет — насилию… Уважение — нашим институтам», — скандируют собравшиеся.
По данным агентства, на акцию пришли около 55 тысяч человек.
Также на странице «красных платков» в фейсбуке написано, что они не согласны с методами «желтых жилетов» и требуют от представителей государства поддерживать правопорядок.
Ранее сообщалось, что «желтые жилеты» ворвались в полицейский участок во Франции.