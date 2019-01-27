Клинцевич ответил на выплату Германией €12 млн блокадникам Ленинграда

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что выделение правительством ФРГ €12 млн для переживших блокаду Ленинграда показывает, что об этом эпизоде Второй мировой войны помнят не только в России, передает РИА «Новости».

Он заявил, что расценивает подобное действие со знаком плюс.

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«Дело, понятно, далеко не только в деньгах. Значит, об этой трагедии помнят не только в России. Значит, ничего подобного никогда не должно повториться», — уточнил он.

Клинцевич отметил, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Германией во всех сферах.

Правительство ФРГ приняло решение выделить €12 млн для поддержки постарадавших от блокады Ленинграда.