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Актер «Курсантов» рассказал, почему не смог стать военным

Актер Иван Стебунов вспомнил, что отказался от мечты стать военным из-за травмы

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Иван Стебунов/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Иван Стебунов, известный по роли в «Курсантах», рассказал о том, как мечтал в детстве стать военным. Его слова передает aif.ru.

«Просто грезил Кадетским корпусом и военной формой. <...> У меня даже погоны были, и мама каждый день перешивала мне их в садик, а потом и в первый класс», — поделился артист.

По словам знаменитости, его дядя служил подполковником и жил вместе со своей семьей в Байконуре. Летом Стебунов навещал родственников, и однажды, после очередной поездки, актер вернулся в полной экипировке: дядя подарил ему ремень, фляжку и пилотку.

«Eсли бы не перелом, не травма, то на 95% уверен, что пошел бы в Суворовское училище. <...> Я ведь был закован в корсет от пояса до шеи, мы его обклеивали вкладышами от жвачек, расписывали прямо на мне. Но я все время лежал только на спине. Год провел в таком жутком состоянии, и тем не менее год этот прошел как-то, были даже свои радости», — вспомнил знаменитость.

Издание пояснило, что в 14 лет Стебунов получил серьезную травму позвоночника во время занятий борьбой.

Недавно Стебунов признавался, что считает совершенно органичными постельные сцены в фильмах, в которых он снялся. В то же время с партнершами, считает актер, ему обычно «не везет».

Ранее Татьяна Васильева призналась, что поседела в 25 лет.

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