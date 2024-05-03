Жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу города Антрацит в Луганской народной республике (ЛНР) задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России <…> пресечена противоправная деятельность гражданки Украины», — отметили в ведомстве.

Силовики подчеркнули, что женщина действовала в интересах иностранного государства.

По данным следствия, украинка собирала данные о местах дислокации подразделений ВС РФ, участвующих в СВО. Задержанная призналась, что также передавала информацию о местах массового скоплениях жителей города.

Накануне агента СБУ приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж. По данным силовиков, он сообщал информацию о дислокации российских военных, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли наносить точные ракетно-артиллерийские удары. В ведомстве отметили, что вступивший в силу приговор Верховного суда Республики Крым признал мужчину виновным.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.