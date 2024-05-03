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Директор от РФ в МВФ назвал последствие ухода страны из фонда

Можин: уход России из МВФ мог бы привести к лишению фонда глобального статуса

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Yuri Gripas/Reuters

Уход России из Международного валютного фонда (МВФ) мог бы привести к тому, что из организации вышли бы и другие страны, лишив ее глобального статуса. Такое мнение высказал исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.

По его словам, главные акционеры в МВФ являются злейшими врагами России, но они понимают, что если страна выйдет из него, то фонд перестает быть глобальным институтом.

Он считает, что России в данный момент ничего не надо от МВФ, однако есть польза от документов и доступа к информации.

Выход России из Международного валютного фонда, по мнению Можина, ослабил бы позиции нуждающихся в поддержке Москвы стран. Исполнительный директор пояснил, что в совете директоров МВФ по 12 кресел у западных и незападных стран, а распределение голосов примерно 60 на 40% в пользу западных стран.

2 мая Можин сообщил, что главы делегации российских Минфина и ЦБ не попали на конференцию МВФ из-за США.

Ранее в России обвинили МВФ в финансировании терроризма.

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