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В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ

FT: в G7 больше не обсуждают полную конфискацию российских активов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не обсуждается. Об этом сообщают газета Financial Times.

«Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается», — уточнили в публикации.

Вместо этого на Западе изучают альтернативные способы извлечения финансирования, используя замороженные активы РФ. Как отметили в публикации, европейские страны предпочитают держаться подальше от всего, связанного с активами, так как опасаются возмездия.

Накануне стало известно, что в России разработали варианты ответов на конфискацию замороженных активов.

До этого американский журналист Клейтон Моррис заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден фактически объявил России войну, когда подписал закон о конфискации замороженных активов РФ.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.

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