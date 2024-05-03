Россиянина, занимавшегося вымогательством денег у военных, осудили на 6 лет

В Челябинской области суд вынес приговор мужчине, который состоял в грабившей военных ОПГ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии следствия, члены группы вымогали деньги у военных и предпринимателей в период с 2022 по 2023 годы. Пострадавшим они угрожали насилием.

Следователи региона возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Суд признал одного из фигурантов виновным и осудил его на шесть лет. Их он проведет в колонии общего режима.

До этого в Волгограде украли деньги у участника СВО. Россиянин приехал в город на период восстановления после ранения. По предварительной информации, неизвестные напали на мужчину и отобрали у него банковскую карту и телефон. После этого с нее сняли три миллиона рублей.

Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 17-летний подросток. Известно, что в компании было около четырех человек.

Ранее неизвестные сняли более миллиона рублей с карты участника СВО, не вернувшегося с фронта.