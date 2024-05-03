Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина, занимавшегося вымогательством денег у военных, осудили на 6 лет

В Челябинской области осудили члена ОПГ, вымогавшего деньги у военных

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Челябинской области суд вынес приговор мужчине, который состоял в грабившей военных ОПГ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По версии следствия, члены группы вымогали деньги у военных и предпринимателей в период с 2022 по 2023 годы. Пострадавшим они угрожали насилием.

Следователи региона возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Суд признал одного из фигурантов виновным и осудил его на шесть лет. Их он проведет в колонии общего режима.

До этого в Волгограде украли деньги у участника СВО. Россиянин приехал в город на период восстановления после ранения. По предварительной информации, неизвестные напали на мужчину и отобрали у него банковскую карту и телефон. После этого с нее сняли три миллиона рублей.

Вскоре правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 17-летний подросток. Известно, что в компании было около четырех человек.

Ранее неизвестные сняли более миллиона рублей с карты участника СВО, не вернувшегося с фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами