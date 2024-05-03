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Ротенберг оценил продление контракта с тренером «Зенита» Семаком

Тренер СКА Ротенберг назвал образцом работу Семака в «Зените»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале поддержал продление контакта с тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

«Работа Сергея Семака — это образец для многих наставников. Именно так и нужно строить системные команды. Идут годы, меняются поколения футболистов, а Семак раз за разом приводит команду к чемпионству», — написал Ротенберг.

«Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года.

28 апреля «Зенит», которым руководит Семак, проиграл на выезде столичному «Динамо» — 0:1. При этом клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, в активе петербуржцев 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кто решил продлить Семака до 2030 года.

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