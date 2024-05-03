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Россиянам рассказали, когда можно не платить налог при продаже квартиры

Юрист Нигматуллина: через три года владения квартиру можно продать без налога

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При продаже квартиры россияне должны заплатить налог 13% от суммы сделки. Но через три года владения недвижимостью граждане освобождаются от сбора. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.
   
«Чтобы не платить налог, минимум три года придется выждать, когда квартира получена в подарок от близкого человека, досталась по договору ренты, является единственным жильем или была приватизирована. Во всех остальных случаях, чтобы не платить налог, придется выждать перед продажей пятилетний срок», — отметила юрист.

Исключение сделано лишь для семей с двумя и более детьми, они с 2022 года могут вообще не платить налог при продаже недвижимости.
При этом нужно соблюсти пять условий, первое — в семье должно быть двое несовершеннолетних детей, обучающихся очно. Второе условие — новое жилье должно быть приобретено в том же календарном году, в котором продано старое жилье, либо не позднее 30 апреля следующего года, если речь идет о договоре долевого участия в строительстве. В этот же срок должна пройти полная оплата по такому договору.

Третье условие — общая площадь приобретаемого жилья или его кадастровая стоимость должны быть не больше, чем у проданного объекта. Четвертое условие — кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей. Пятое условие — на момент продажи квартиры налогоплательщику либо его детям не должно принадлежать более 50% площади другого жилья, площадь которого больше приобретаемого. Если какое-либо из условий не выполнено, налог нужно заплатить.

Впрочем, налог можно частично вернуть при помощи налогового вычета. Максимальный лимит стоимости жилья, с которого рассчитывается налоговый вычет (в размере 13% от суммы покупки), – 2 млн рублей, а в случае с ипотечной квартирой — 3 млн рублей.

Ранее микроквартиры подстегнули спрос на один вид недвижимости в России.

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