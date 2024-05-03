Мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

В Ростовской области мигранта обвинили в том, что он обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО. Об этом сообщает Telegram-канал »Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации Telegram-канала, 14-летняя девушка-подросток записала обращение к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем она рассказала, что в декабре 2023 года уроженец Узбекистана неустановленным образом от имени ее отца, который пропал без вести на СВО, оформил на себя половину их дома в селе Самарское. Затем он продал имущество неизвестным.

По словам школьницы, теперь их с матерью не пускают на участок, угрожая делом о проникновении на чужую территорию. Девушка-подросток также сообщила, что злоумышленник снимает деньги с карты ее отца и пользуется ими по собственному усмотрению.

Несовершеннолетняя отметила, что местные власти и правоохранительные органы не смогли оказать ее семье помощь в сложившейся ситуации. Сообщается, что Бастрыкин потребовал проверить рассказанную школьницей историю.

Ранее мать погибшего участника СВО недополучила выплату из-за отца в ВСУ.