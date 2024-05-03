Леонид Зюганов заявил, что со здоровьем у него «все в порядке»

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов опроверг сообщения о том, что был экстренно госпитализирован в Москве. «Газете.Ru» политик сообщил, что у него нет проблем со здоровьем, о которых сообщили СМИ.

«Нет, нет, это неправда. [Со здоровьем] все в порядке», — сказал Зюганов.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Леонид Зюганов попал в больницу из-за проблем с позвоночником: депутат якобы начал жаловаться на боли в спине, ему становилось все сложнее двигаться, и он обратился к врачам.

Леонид Зюганов — внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Депутат Московской городской думы, председатель комиссии по науке и промышленности.

Ранее нейросеть «Жириновский» попросила снять Зюганова в фильме о бывшем лидере ЛДПР.