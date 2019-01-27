При взрывах у церкви на Филиппинах пострадали 111 человек

Из-за двух взрывов у церкви на юге Филиппин пострадали 111 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что люди пострадали в результате двух взрывов, которые произошли 27 января возле католической церкви на Филиппинах.

Как пишет Rappler со ссылкой на представителя полиции, из-за взрыва погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них — мирные жители, 7 — солдаты.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов помочь Филиппинам в борьбе с терроризмом.