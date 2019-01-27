«93 рулона в год»: в Германии предложили отказаться от туалетной бумаги

По оценкам института исследования рынка, среднестатистическая семья в Германии использует за год 93 рулона туалетной бумаги. Колумнист издания Süddeutsche Zeitung Лара Тиде призывает задуматься об альтернативных способах личной гигиены.

Она сообщает, что более половины туалетной бумаги производится не из макулатуры, а из специально вырубленных деревьев, так как «вторичная» бумага не такая мягкая.

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Тиде выражает надежду, что в скором времени будет введен запрет на производство туалетной бумаги.

В качестве альтернативы журналистка предлагает европейцам использовать биде.