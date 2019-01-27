СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в Курганской области
После гибели троих детей при пожаре в частном доме в Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Как отмечается, речь идет о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».
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Уточняется, что в данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Курганской области.