СК возбудил дело после гибели трех детей при пожаре в Курганской области

После гибели троих детей при пожаре в частном доме в Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Как отмечается, речь идет о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Уточняется, что в данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в Курганской области.