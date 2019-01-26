МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается метель и сильный ветер, сообщили пресс-службе столичного ГУ МЧС, передает ТАСС.

26 и 27 января ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы, предупредили в МЧС.

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Автомобилистам советуют быть особо внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее синоптики рассказали о снеге и метели в Москве.