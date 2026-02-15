Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Может стать причиной недопуска»: глава СБР об отказе Шипулина отдавать медаль ОИ-2014

Майгуров: IBU требует вернуть медали, это может быть причиной нашего недопуска
Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о процессе переговоров с Международным союзом биатлонистов (IBU) относительно возвращения российских спортсменов на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы делаем все, чтобы хоть как‑то участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, пусть и не в полном составе. BU должен был предоставить ответ в CAS, но не могу сказать наверняка, было ли это сделано. Несмотря на это, IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты», — сказал Майгуров.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Ранее в Норвегии ответили Шипулину по отказу отдавать медаль Игр-2014.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!