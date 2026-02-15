Стали известны дата и место переговоров Ирана и США

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана.

«Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник», — говорится в сообщении.

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.