Синоптики рассказали о снеге и метели в Москве

В Москве 26 января выпадет около 20% месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, ситуация в столице обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с запада, откуда потянутся снегопады, сопровождаемые усилением ветра, метелью и смягчением морозов. Выпадет около 20% месячной нормы осадков, а сугробы подрастут на 10 см.

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Днем при облачной погоде пройдет снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до -10°С.