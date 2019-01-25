Названы дата и место похорон Людмилы Алексеевой

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Прах российской правозащитницы Людмилы Алексеевой будет захоронен 6 апреля в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам настоятеля вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерея Виктора, на прошлой неделе с ним связался по этому вопросу сын правозащитницы Михаил.

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«Мы договорились, что захоронение проведем 6 апреля», — сказал отец Виктор.

Он добавил, что погребение пройдет на кладбище Рок-Крик.

Ранее стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву.