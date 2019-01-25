В Роспотребнадзоре обеспокоились вспышками кори на Украине

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ее ведомстве обеспокоены высокой заболеваемостью корью на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что в соседней стране наблюдается «крайне высокая заболеваемость» этой болезнью. По ее словам, во многих случаях болезнь заканчивается летальным исходом.

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«Мы усилили санитарно-карантинный контроль. Здесь две причины: и корь, и сегодня уже грипп», — добавила Попопва, говоря о методах предотвращения проникновения болезни в Россию.

Она подчеркнула, что корь является заболеванием с очень высоким риском заражения.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине.