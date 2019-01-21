Москвичам рассказали, чем кормить птиц в мороз

Специалисты «Мосприроды» рассказали жителям столицы, чем подкармливать птиц в морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с предстоящими холодами эксперты рассказали, что птицам необходима подкормка в зимнее время. При этом разных птиц следует кормить по-разному.

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«Водоплавающие оценят «кашку» из творога, белого хлеба и зелени. Синицы, свиристели и зеленушки охотно полакомятся овсяными хлопьями, несоленым салом, семенами подсолнечника (не жареными и не солеными)», — рассказали в «Мосприроде».

Ранее орнитолог призвал не давать птицам курить.